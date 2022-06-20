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    أذربيجان: إصابة 6 أشخاص من كورونا في 20 يونيو

    ٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]

    باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

    سجلت 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى مصاب من الفيروس خلال 20 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 793 ألف و15 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و165 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و716 مريض منهم ويستمر علاج 134 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1490 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و940 ألف و145 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إصابة 6 أشخاص من كورونا في 20 يونيو
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