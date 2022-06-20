أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 20 يونيو

باكو، 20 يونيو، (اذرتاج)

لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 20 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و753 ألف و387 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و352 ألف و263 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و852 ألف و231 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و300 ألف و756 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 248 ألف و137.