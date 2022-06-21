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    سياسة


    قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٤١]

    باكو، 21 يونيو، (أذرتاج)

    استهدفت القوات المسلحة الأرمينية عبر الحدود الدولية من مساء 20 يونيو الى صباح 21 يونيو من مواقعها في قرية سايبالي بمحافظة قاراكيلسه وقرية أشاغي شورجا بمحافظة باساركجار على مواقع جيش أذربيجان في منطقة مينكند السكنية بمحافظة لاجين ومنطقة يليجه السكنية بمحافظة كالبجر الأذربيجانيتين باستخدام الأسلحة المختلفة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.

     

     

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود
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