تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 سبتمبر ورفع بعض القيود

باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 سبتمبر عام 2022 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة.

افادت وكالة أذرتاج أنه بحسب قرار مقر العمليات لمجلس الوزراء، رفعت بعض القيود المفروضة لمكافحة كورونا اعتبارا من 21 يونيو عام 2022.

بناء على القرار، يلغى:

- شرط حظر تجمع الأشخاص (باستثناء الأقارب المقربين أي الآباء والأجداد والأطفال والأشقاء) في مجموعات تزيد عن 10 أشخاص في الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع والحدائق وغيرها من الأماكن؛

- إدخال المعلومات المتعلقة بتنظيم وتسيير الاحتفالات إلى البوابة "icaze.e-gov.az" وطلب توقيع دعوى المسؤولية المشتركة بين صاحب الحفل وصاحب المكان