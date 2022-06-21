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    الرئيس الاذربيجاني في زيارة الدولة لأوزبكستان

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]

    طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)

    قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بزيارة الدولة الى جمهورية أوزبكستان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حرس الشرف اصطف على شرف الرئيس الاذربيجاني في مطار طشقند العالمي الحامل اسم إسلام كريموف المزين باعلام كلتا الدولتين.

    وكان في استقباله رئيس الوزراء الاوزباكستاني عبدالله آبيروف وكبار المسئولين الآخرين.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني في زيارة الدولة لأوزبكستان
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