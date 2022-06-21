صبائل يتفق مع لاعب وسط بلغاري
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:١٩]
باكو، 21 يونيو، أذرتاج
اتفق صبائل باكو لكرة القدم مع لاعب وسط بلغاري.
قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بتوقيع عقد لمد عام مع لاعب الوسط البلغاري أميل مارتينوف البالغ 30 عاما من العمر.
يذكر أنّ مارتينوف قد ارتدى قميص صبائل فترة 2018/2019م وهو متوج ببرونزية دوري الممتاز الأذربيجاني.
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