طشقند، 21 يونيو، أذرتاج جرى 21 يونيو اليوم حفل افتتاح ميدان حيدر علييف في طشقند. شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الذي يزور أوزبكستان في زيارة دولة مع نظيره الأوزبكي شوكت مير ضيايف في حفل الافتتاح. يقع الميدان في منطقة يقطنها الأذربيجانيون جماعيا بحي مير أباد للعاصمة على شارع حيدر علييف. أعمرت المباني المجاورة. أعيد بناء وإنشاء أراضي الميدان تماما وشًجّرت مع تهيئة كل ظرف لرفاهية السكان. وسط الميدان مجمع تذكاري كبير إجلالا لذكرى الزعيم القومي العام حيدر علييف. ثم ألقى الرئيس الأوزبكي شوكت مير ضيايف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومسؤولون آخرون كلمات. بعد ذلك دشن رئيسا الدولتين المجمع التذكاري. ثم وضع الرئيس إلهام علييف والرئيس شوكت مير ضيايف باقات من الزهور أمام المجمع التذكاري.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يشارك مع نظيره الأوزبكي مير ضيايف في حفل افتتاح ميدان حيدر علييف في طشقند

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده