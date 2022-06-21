حفل استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في طشقند

طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)

أقيم اليوم 21 يونيو حفل استقبال رسمي لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مقر إقامة كوكساروي في طشقند.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في ميدان مزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

وكان رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في استقبال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

رحب رئيس حرس الشرف برئيس جمهورية أذربيجان.

ورحب الرئيس إلهام علييف بجنود أوزبكستان.

واستعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس شوكت ميرزيوييف حرس الشرف.

ثم استعرض حرس الشرف امام الرئيسين تحت أصداء النشيد العسكري.

وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.