نخجوان، 21 يونيو، أذرتاج نظمت جولة تعريفية للمشاركين في منتدى نخجوان الطبي الدولي الأول على معالم نخجوان. زار المشاركون أولا مركز دوزداغ للعلاج الطبيعي بالملح لعلاج مرضى الربو القصبي وأمراض الرئة في مشفى بسعة 474 سريراً تحت الأرض وفوق الأرض. واستمرت الجولة التعريفية بزيارات ضريح المؤمنة خاتون وقصر خان نخجوان ومجمع المتحف تحت الهواء الطلق. كما زار الضيوف مصيف باتابات وتفقدوا زهور المنطقة التي تحصى 2899 نوع مختلف. وأتى المشاركون على هامش زيارة مصيف باتابات منطقة زور بولاق وشاهدوا بحيرة باتابات ذات الطبيعة الخلابة. واختتمت الجولة التعريفية بزيارة مجمع أصحاب الكهف الديني الثقافي.

AZERTAG.AZ : مشاركون في المنتدى يتعرفون على معالم نخجوان

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