سفير اليابان: الحكومة اليابانية مستعدة لدعم أعمال إعادة البناء والإعمار وتطهير الألغام لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

ترتر، 21 يونيو، أذرتاج

قال سفير اليابان في باكو اودا جونيجي لصحفيين إنّ الحكومة اليابانية مستعدة لدعم أعمال إعادة البناء والإعمار وتطهير الألغام لدى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

أضاف السفير الياباني في حفل عرض مشروع ضمان الأجهزة والمستلزمات من اجل تطهير محافظة ترتر من الألغام أنّ شركات يابانية تتعاون في إنشاء منطقة للطاقة الخضراء لدى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني مفيدا أنّ خطة رئيسية لمنطقة للطاقة الخضراء أعدت من قبل شركة يابانية معبرا عن رغبتهم في تحقيق مشاريع أكثر تحديدا وعلى سبيل المثال مشاريع مدن ذات الطاقة الذكية أيضا.