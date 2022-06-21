باكو، 21 يونيو، أذرتاج اتفق نادي قراباغ اغدام الاذربيجاني لكرة القدم مع لاعب وسط نادي هابوعيل تل أبيب الإسرائيلي ماركو بانكوفيتش. قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت توقيع عقد لمدة 3 أعوام مع اللاعب من الجبل الأسود. ويرتدي يانكوفيتش قميص مرقم بثمانية.

AZERTAG.AZ : قراباغ أغدام يتفق مع لاعب وسط هابوعيل تل أبيب

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