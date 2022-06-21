الرئيس إلهام علييف يزور نصب الاستقلال في طشقند

طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)

قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف اليوم بزيارة نصب الاستقلال في طشقند.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وضع إكليلا من الزهور على النصب.

إن النصب التذكاري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال أوزبكستان يعكس تاريخ 3000 عام للشعب الأوزبكي. يقع النصب الجديد في وسط مجمع "يانجي أوزبكستان" ("أوزبكستان الجديدة") بالقرب من العاصمة. يعكس النصب الذي يبلغ ارتفاعه ستين مترا الفترة التي تميزت بحياة ونشاط الشخصيات البارزة.

تم تصميم النصب بناء على تعليمات من رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف. يصور هذا النصب الأحداث الهامة في تاريخ أوزبكستان من العصور القديمة إلى العصور الحديثة.

ثم التقطت صورة تذكارية للرئيسين.