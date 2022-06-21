  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٧]

    طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)

    جرى اللقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيسي الدولتين التقطا صورة مشتركة.

    AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]
    رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    توقيع الوثائق الأذربيجانية الأوزبكية
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف يزور نصب الاستقلال في طشقند
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود