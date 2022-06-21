لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)
جرى اللقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.
أفادت وكالة اذرتاج ان رئيسي الدولتين التقطا صورة مشتركة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥٨]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٧]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:١٠]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:١٩]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٠٠]
١٣.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٤١]
١٣.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٤١]
١٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٥]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
١٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:٤٥]
١٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٠]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك