طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج) جرى اللقاء بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيسي الدولتين التقطا صورة مشتركة.

AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده