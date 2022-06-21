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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣١]

    شاه سوان، كوردمير، 21 يونيو، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد سردار بن سفتر أمير أصلانوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية شاه سوان بمحافظة كوردمير.

    وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلة الشهيد أمير اصلانوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبره وكذلك أمام سبيل المياه.

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور
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