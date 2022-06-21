طشقند، 21 يونيو، أذرتاج جرى اللقاء بحضور الوفدين الأوزبكي والأذربيجاني بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيسي الدولتين ألقيا كلمتين في اللقاء.

AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين

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