  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]

    طشقند، 21 يونيو، أذرتاج

    جرى اللقاء بحضور الوفدين الأوزبكي والأذربيجاني بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيسي الدولتين ألقيا كلمتين في اللقاء.

     

     

    AZERTAG.AZ :لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]
    رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    توقيع الوثائق الأذربيجانية الأوزبكية
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف يزور نصب الاستقلال في طشقند
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين