أذربيجان: 21 إصابة بكورونا في 21 يونيو

باكو، 21 يونيو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 16 مصابا من الفيروس خلال 21 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 793 ألف و36 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و181 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و716 مريض منهم ويستمر علاج 139 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2646 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و942 ألف و791 فحص طبي.