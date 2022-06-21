أذربيجان: تطعيم 1534 جرعة من لقاح كورونا في 21 يونيو

باكو، 21 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1534 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 210 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و194 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 994 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و754 ألف و921 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و352 ألف و473 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و852 ألف و425 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و301 ألف و750 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 248 ألف و273.