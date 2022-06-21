توقيع الوثائق الأذربيجانية الأوزبكية

طشقند، 21 يونيو، أذرتاج

جرى 21 يونيو اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان حفل توقيع وثائق أذربيجانية أوزبكية بحضور رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وأوزبكستان شوكت مير ضيايف وذلك عقب اللقاء الموسع بين الطرفين.

* وقع الرئيس إلهام علييف والرئيس شوكت مير ضيايف على البيان في تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الشامل بين جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني ساحل بابايف ووزير العمالة والعمل الأوزبكي ناظم خوسانوف على مذكرة تفاهم بين الوزارتين،

* وقع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزير التنمية الابتكارية الأوزبكي إبراهيم عبد الرحمنوف على مذكرة تفاهم بين الوزارتين،

* وقع وزير الزراعة الأذربيجاني اينام كريموف والمدير العام لوكالة أوزبكستان للحجر الصحي ووقاية النباتات إبراهيم ايرقاشيف على اتفاقية تعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير العدل الأوزبكي روسلان بك دولتوف على اتفاقية تعاون في مجال حماية الملكية الصناعية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزير النقل الأوزبكي الهام محكموف على اتفاقية الاتصالات الدولية للطرق البرية بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف ونظيره الأوزبكي بهادر قربانوف على اتفاقيتي تعاون في المجال العسكري وتعاون عسكري فني بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووكيل وزير الخارجية الأوزبكي بالإنابة فلاديمير نوروف على اتفاقية تعاون في مجال محاربة الهجرة غير القانونية وعلى برنامج التعاون بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والأوزبكية لأعوام 2022-2024م بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ونائب رئيس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارة الخارجية الأوزبكي سردار أمور زاكوف على اتفاقيتي تعاون في مجال الصناعة وتعاون إقليمي بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان.