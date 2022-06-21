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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)

    أدلى رئيسا أذربيجان وأوزبكستان إلهام علييف وشوكت ميرزيوييف 21 يونيو ببيانين صحفيين عقب حفل توقيع وثائق.

    AZERTAG.AZ :رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين
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    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    توقيع الوثائق الأذربيجانية الأوزبكية
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور الوفدين
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
    لقاء بين رئيسي أذربيجان وأوزبكستان بحضور محدود
    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف يزور نصب الاستقلال في طشقند
    رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين