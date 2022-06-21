رئيسا أذربيجان وأوزبكستان يدليان ببيانين صحفيين
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
طشقند، 21 يونيو، (اذرتاج)
أدلى رئيسا أذربيجان وأوزبكستان إلهام علييف وشوكت ميرزيوييف 21 يونيو ببيانين صحفيين عقب حفل توقيع وثائق.
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