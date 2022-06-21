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    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

    ٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢٣]

    طوكيو، 21 يونيو، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ جزيرة هونشو اليابانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان
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