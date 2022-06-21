توقيع عدد من الوثائق بين مؤسسات أوزبكستان وأذربيجان في طشقند

طشقند، 21 يونيو، أذرتاج

جرى 21 يونيو اليوم في طشقند عاصمة أوزبكستان جفل توقيع وثائق بين عدد من المؤسسات الأوزبكية والأذربيجانية على هامش منتدى الأعمال الأوزبكي الأذربيجاني:

* وقع رئيس مجلس إدارة وكالة الملكية الفكرية الأذربيجانية كامران ايمانوف ووزير العدل الأوزبكي رسولان بك دولتوف على مذكرة في مجال حماية حقوق الملكية وسائر الحقوق ذات الصلة بين الوكالة الأذربيجانية ووزارة العدل الأوزبكية،

* وقع رئيس وكالة السياحة الأذربيجانية فؤاد نقييف ونائب وزير السياحة والتراث الثقافي الأوزبكي بختيار ابراهيموف على برنامج تعاون في مجال السياحة لعام 2022م بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان وأوزبكستان،

* وقع وزير الطاقة الأذربيجاني والنائب الأول لوزير الطاقة الأوزبكي عظيم احمد خواجة يف على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة الأذربيجانية والأوزبكية،

* وقع رئيس إدارة الأرشيف الوطني الأذربيجانية عسكر رسولوف ورئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية او ارخيف اولوغ بك يوسفوف على اتفاقية تعاون في مجال الأرشيف بين الوكالتين الأذربيجانية والأوزبكية المذكورة،

* وقع رئيس وكالة تنمية الإعلام الأذربيجانية احمد اسماعيلوف ومدير وكالة المعلومات والاتصالات الجماهيرية الأوزبكية أسد جان خوجايف على مذكرة تفاهم بين الوكالتين الأذربيجانية والأوزبكية المذكورتين،

* وقع رئيس وكالة تشجيع التصدير والاستثمار الأذربيجانية أذبرومو يوسف عبد الله يف ومدير وكالة تشجيع الصادرات الأوزبكية اولوغ بك مرادوف على مذكرة تفاهم في التعاون بين الوكالتين الأذربيجانية والأوزبكية المذكورتين،

* وقع رئيس وكالة تشجيع التصدير والاستثمار الأذربيجانية أذبرومو يوسف عبد اللايف ورئيس غرفة أوزبكستان للتجارة والصناعة دوران وهابوف على مذكرة تفاهم للتعاون بين أذبرومو والغرفة الأوزبكية المذكورة،

* وقع رئيس وكالة تشجيع التصدير والاستثمار الأذربيجانية أذبرومو يوسف عبد اللايف ومدر وكالة جذب الاستثمارات الأجنبية لدى وزارة الاستثمارات والتجارة الخارجية الأوزبكية اولوغ بك قاسم خوجايف على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالتين الأذربيجانية والأوزبكية المذكورتين،

* وقع رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية كوبيا أورخان محمدوف ورئيس غرفة أوزبكستان للتجارة والصناعة دوران وهابوف على مذكرة تفاهم للتعاون بين كوبيا والغرفة الأوزبكية،

* وقع رئيس مجلس إدارة شركة أذر ماش لصناعة السيارات أمين اخوندوف ونائب رئيس شركة أوز اوتو سالون لانتاج السيارات سردار تاجييف على مذكرة توطين انتاج السيارات في أذربيجان،

* وقع مديرة شركة نركيز ميد للأدوية الأذربيجانية ملاحت شاه رمانوفا ومدير شركة ميري ناتوريل الأوزبكية مير اوزال مير صادقوف ععلى مذكرة تصدير المنتجات الى أوزبكستان،

* وقع نائبة رئيس الرابطة الأذربيجانية لمنتجي ومصدري المنسوجات سكينة بابايفا ونائب رئيس رابطة أوزبكستان لشركات إنتاج المنسوجات اوز تكستيل بروم مير محسن سلطانوف على مذكرة تفاهم للتعاون بين الرابطتين،

* وقع نائب رئيس الرابطة الأذربيجانية لمنتجي المواد الإنشائية مائس قاسموف والنائب الأول رئيس الرابطة الأوزبكية لشركات إنتاج المواد الإنشائية اوز بروم ستروي ماتيريالي عزيز بك بهادوروف على مذكرة تفاهم للتعاون بين الرابطتين.