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    اختتام دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في قونية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:١٣]

    باكو، 19 أغسطس (أذرتاج)

    اختتمت دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي أقيمت في ولاية قونية التركية.

    وشارك في الدورة أكثر من 4 آلاف رياضيا من 54 دولة.

    وكانت مسابقات الدورة انطلقت يوم الخامس من أغسطس/ آب الجاري، إلا أن الافتتاح الرسمي جرى في التاسع من الشهر ذاته بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وغيرهم من كبار المسئولين.

    وشارك في حفل اختتام الدورة الذي جرى في وقت سابق من اليوم وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو ونظيره السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.

    AZERTAG.AZ :اختتام دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة في قونية
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