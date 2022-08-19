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    قرية "تشوبا داره" لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٢]

    باكو، 19 أغسطس (أذرتاج)

    تقع قرية تشوبا داره لمحافظة زنكيلان في سفح الجبل.

    احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993.

    حررها الجيش الاذربيجاني في 22 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال الدمار على يدي الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :قرية "تشوبا داره" لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال
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