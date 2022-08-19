أذربيجان: 545 إصابة بكورونا في 18 أغسطس

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 545 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 479 مصاب من الفيروس و7 حالات وفاة بين المصابين خلال 18 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 807 ألف و17 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 793 ألف و747 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و774 مريض منهم ويستمر علاج 3486 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3802 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و110 ألف و178 فحص طبي.