أذربيجان: تطعيم 1456 جرعة من لقاح كورونا في 18 أغسطس

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1456 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 222 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و192 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 885 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و157 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و844 ألف و344 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و370 ألف و999 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و860 ألف و521 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و355 ألف و179 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و257 الف و645 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.