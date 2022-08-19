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    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 13 مليون دولار

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]

    كيشيناو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا 13 مليون دولار خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت 10.9 مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 2.2 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 13 مليون دولار
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