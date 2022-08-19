حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 25.8 مليار دولار

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري 25 مليارا و885.6 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – يونيو من السنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير 19 مليارا و528.6 مليون دولار وحجم التوريد 6 مليارات و357 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية 13 مليارا و171.6 مليون دولار.

وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 73.4 في المائة وحجم الواردات بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فانخفاض بنسبة 2.9 في المائة.

ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 91.5 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وتركيا وروسيا والصين وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسرائيل والهند وفرنسا وإسبانيا والجمهورية التشيكية وجورجيا وإيران وأستراليا وبرتغال وكرواتيا وتونس.

شكلت حصة روسيا 18.6 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وتركيا 16.6 في المائة وحصة الصين 14.8 في المائة و4.8 في المائة في كازاخستان و4.4 في المائة في ألمانيا و3.5 في المائة في إيران و2.7 في المائة في الولايات المتحدة الامريكية و2.3 في المائة في إيطاليا و2.1 في المائة في أوكرانيا و1.9 في المائة في اليابان و1.8 في المائة في كوريا وتركمنستان وفرنسا والمملكة المتحدة و1.4 في المائة في الهند والمائة في أوزبكستان وبيلاروسيا وإندونيسيا و0.9 في المائة في البرازيل وجورجيا و0.8 في المائة في بولندا وفيتنام و13.3 في المائة في دول أخرى.

شكلت أغلبية الاستيراد الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمنتجات الغذائية والمركبات وأجزاؤها والمعادن الحديدية ومصنوعاتها والبلاستيك ومصنوعاتها والخشب ومصنوعاته والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التبغ والأثاث وأجزاؤها.