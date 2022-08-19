  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير نحو 78 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

    تم تصدير 77.9 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 16 مليونا و616.1 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 78 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 100 دولار
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٠٧]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
    قيمة المنتجات النفطية التي صدرتها أذربيجان إلى إيطاليا تبلغ 4.9 مليار دولار
    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٧]
    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
    تصدير نحو 78 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر