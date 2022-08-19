تصدير نحو 78 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٣١]
باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)
تم تصدير 77.9 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 16 مليونا و616.1 ألف دولار أمريكي.
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