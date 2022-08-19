تصدير نحو 78 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

تم تصدير 77.9 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 16 مليونا و616.1 ألف دولار أمريكي.