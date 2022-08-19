باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 7 أشهر للعام الجاري 12 مليارا و704.1 مليون متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – يوليو بلغت 8 مليارات و219.9 مليون دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 12 مليارا و61.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليارين و14.9 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي

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