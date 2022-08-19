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    تصدير أكثر من 87 ألف طن من القار النفطي خلال 7 أشهر

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

    تم تصدير 87.2 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 24.9 مليون دولار.

    يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها من العام الماضي 102.4 الف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 20.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 87 ألف طن من القار النفطي خلال 7 أشهر
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