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    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 355 ألف طن من الكيروسين بقيمة 219 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 861 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 393 مليون دولار خلال هذه الفترة.

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