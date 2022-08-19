إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

تم تصدير أكثر من 355 ألف طن من الكيروسين بقيمة 219 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 861 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 393 مليون دولار خلال هذه الفترة.