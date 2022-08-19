إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٧]
باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)
تم تصدير أكثر من 355 ألف طن من الكيروسين بقيمة 219 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 861 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 393 مليون دولار خلال هذه الفترة.
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