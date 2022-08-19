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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 92 حالة حريق و 6 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 7 أشخاص بما فيهم شخص تعرض لخطر الغرق عند سباحته في بحر الخزر.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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