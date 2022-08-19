في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. الإيسيسكو تدعو إلى تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية والإنسانية

باكو، 19 أغسطس (أذرتاج)

يحتفي العالم في التاسع عشر من أغسطس كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) هذه المناسبة للدعوة إلى التعبئة والتضامن، لتعزيز العمل الإنساني داخل وخارج العالم الإسلامي، وتحث المنظمة الدول والحكومات على إعطاء الأولوية لتمويل القطاع الاجتماعي والإنساني، وتعزيز السياسات والبرامج التي تراعي المساعدة الاجتماعية والصحة النفسية، لدعم النساء والأطفال ضحايا الاضطهاد والحروب والنزاعات.

وفي هذا السياق، تؤكد الإيسيسكو التزامها بتعزيز الجهود وتنسيق العمل المشترك في إطار تحالف إنساني شامل من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة، والمتمثلة في الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين والنازحين، وتشيد المنظمة بشجاعة وتفاني المتطوعين الذين يلتزمون بالعمل الإنساني لتحقيق السلام والأمن في العالم، خاصة في سياق اندلاع النزاعات المسلحة والحروب، والتداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19.

كما تجدد الإيسيسكو تأكيد حرصها على ترسيخ العمل الإنساني، من خلال استراتيجية عملها وبرامجها، ومبادراتها الرامية إلى تعزيز قيم السلام والتضامن والرحمة، وفي مقدمتها: برنامج دمج مقاربة الإيسيسكو "360 درجة للسلام"، ومبادرة الاحتفاء باليوم العالمي للرحمة في 21 أبريل من كل عام، وبرامج القوافل الطبية والاجتماعية والتربوية، ومشروع مواجهة آثار كوفيد 19 لدعم الابتكار وتنمية الحس المقاولاتي لدى النساء والشباب، وتنمية دور النساء والشباب عبر برنامج التدريب على القيادة من أجل السلام والأمن، وإطلاق دليل الإيسيسكو للدعم النفسي والاجتماعي للأسر والمجتمعات والعاملين في المجال التربوي.