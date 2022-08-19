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      جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز ميثلي لكرة القدم

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣١]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري الاحترافي لكرة القدم عن جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز ميثلي.

    19 اغسطس، الجمعة

    شاماخي – صبائل باكو، الحكام حسنلي وقولييف وابراهيموف وبايراموف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

    20 أغسطس، السبت

    صباح باكو – نفطجي باكو، الحكام حاجييف وإمامي وبايراموف وقربانوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

    21 أغسطس، الأحد

    كبز كنجة – غابالا، الحكام الله وردييف وزينالوف ومحمدوف ورجبوف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    زيرة باكو – سومغايت، الحكام حمزة زاده وأمير علي ورمضانوف وجليلوف، ملعب دالغا أرينا، مردكان، خزر، باكو

    وبعد الجولة الثانية يتزعم صباح باكو ترتيب الاندية برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف حيث يليه بنفس الرصيد نفطجي باكو ثانيا وقراباغ اغدام ثالثا وغابالا رابعا فيما يحتل زيرة باكو المركز الخامس برصيد 3 نقاط متقدما أمام توران طاووس بنفس الرصيد سادسا بينما تتبعها أندية صبائل باكو وشاماخي وكبز كنجة وسومغايت محتلة المراكز السابعة الى العاشرة على التوالي بدون رصيد.

    ويتصدر قائمة الهدافين ميكيلس لاعب صباح وشيدايف وقربانلي لاعبا قراباغ وطاشقين لاعب زيرة برصيد هدفين لكل واحد منهم.

     

    AZERTAG.AZ :  جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز ميثلي لكرة القدم
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      جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز ميثلي لكرة القدم