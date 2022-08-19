ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال 6 أشهر

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 25.4 في المائة بالقيمة الحقيقية و12.4 في المائة خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وبلغت 1457.6 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى تركيا (29.4 في المائة) وروسيا (26.2 في المائة) وجورجيا (6.1 في المائة) وسويسرا (5.8 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (3.9 في المائة) وإيطاليا (2.6 في المائة) وهولندا (2.1 في المائة) وأوزبكستان (1.4 في المائة) وكازاخستان (1.6 في المائة) ورومانيا (1.4 في المائة) والبرازيل (1.3 في المائة) وبيلاروسيا (1.2 بالمائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.