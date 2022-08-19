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    سياسة


    وفد باكستاني يزور جامعة الدفاع الوطني في باكو

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 19 أغسطس (أذرتاج)

    قالت وزارة الدفاع لأذرتاج إن وفدًا من كبار موظفي الحكومة الباكستانية الذين يدرسون في كلية الإدارة الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية زار جامعة الدفاع الوطني في أذربيجان.

    وأعرب رئيس جامعة الدفاع الوطني البروفيسور الفريق حيدر بيرييف عن ارتياحه لرؤيتهم في أذربيجان.

    وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون في مجال التعليم العسكري بين البلدين، وكذلك القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    أحيط الوفد الباكستاني علما موجزا بجامعة الدفاع الوطني وحرب قره باغ الثانية.

    كما حضر اللقاء سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى أذربيجان بلال هايه.

    AZERTAG.AZ :وفد باكستاني يزور جامعة الدفاع الوطني في باكو
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