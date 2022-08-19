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    سياسة


    وزارة الدفاع: وحدات طائرات الهليكوبتر تجري تدريبات

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 19 أغسطس (أذرتاج)

    وفقًا لخطة التدريب القتالي التي وافق عليها وزير الدفاع الاذربيجاني، تم إجراء التدريبات مع وحدات طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية لـوكالة أذرتاج.

    وبحسب سيناريو التدريبات، حلقت طائرات الهليكوبتر من القواعد الجوية وقامت بطلقات قتالية بتدمير الأهداف الأرضية للعدو الوهمي في ساحات التدريب.

    أنجزت طواقم طائرات الهليكوبتر بنجاح المهام المعينة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: وحدات طائرات الهليكوبتر تجري تدريبات
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