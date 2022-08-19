مناقشة قضايا التعاون في مجال النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين أذربيجان وتركيا

باكو، 19 أغسطس، (أذرتاج)

التقى نائب وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني روشن رستاموف مع نائب وزير التجارة التركي ورئيس إدارة الجمارك رضا تونا توراغاي والوفد المرافق له على هامش زيارته الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا التعاون بين البلدين في مجال النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما في ذلك تحسين الرسوم والضرائب لنقل البضائع الدولية برا.

وأشار نائب الوزير روشن رستاموف إلى أن خط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارس" جزء مهم من "الممر الأوسط" وشدد على أهمية زيادة حجم نقل البضائع عبر خط السكك الحديدية هذا.

كما اشارا الى أن "مذكرة التفاهم بشأن التعاون حول إنشاء منطقة التطوير التكنولوجي في مدينة باكو من قبل وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية" التي وقعت في 27 مايو من العام الحالي ستحفز التعاون في مجال التطوير التكنولوجي بين البلدين.