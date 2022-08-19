أذربيجان: 499 إصابة بكورونا في 19 أغسطس

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 499 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 478 مصاب من الفيروس خلال 19 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 807 ألف و516 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 794 ألف و225 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و784 مريض منهم ويستمر علاج 3507 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3438 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و113 ألف و616 فحص طبي.