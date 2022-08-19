أذربيجان: تطعيم 1509 جرعة من لقاح كورونا في 19 أغسطس

باكو، 19 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1509 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 239 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و237 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 894 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و139 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و845 ألف و853 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و371 ألف و238 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و860 ألف و758 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و356 ألف و73 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و257 الف و784 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.