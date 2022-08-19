الرئيس علييف يعفي سفير البلد في كوبا

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء سفير البلد في كوبا عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير ياشار بن تيمور علييف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية كوبا.