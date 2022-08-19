الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الكويت

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء سفير البلد في الكويت عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير ايلخان بن جهانكير قهرمان عن منصب سفير أذربيجان لدى دولة الكويت.