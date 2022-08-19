الرئيس علييف يعفي سفير البلد في ألمانيا
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٠:٥٧]
باكو، 19 أغسطس، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء سفير البلد في ألمانيا عن المنصب.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير رامن بن مظفر حسنوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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