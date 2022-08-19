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    نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: الحرائق جرفت نحو أربعة آلاف هيكتار وفقا لتقديرات أولية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٠٠]

    قوبا، 19 أغسطس، أذرتاج

    قال نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية فردوسي علييف إن الحرائق المندلعة في منطقة شمالية من البلد مستمرة منذ 15 أغسطس وللاسف تشمل الحرائق على أراض واسعة تتضمن محافظات شابران وسيازن وقوبا وخاتشماز وهي اكبر حادث حريق وقع في الفترات الاخيرة وتضررت الطبيعة تضررا عظيما حيث تدل تقديرات اولية على أن الحرائق جرفت نحو 4 آلاف هيكتار من الاراضي بما فيه الغابات.

    واوضح نائب الوزير أن الحريق واسع النطاق اندلع اولا من حقل زراعي محصود قرب قرية داغ بيليجي في محافظة شابران مشددا على أن السبب الرئيسي للحريق يعود الى عامل بشري مفيدا أن 98 في المائة من الحرائق الناشبة على نطاق البلد ترجع أسبابها الى عوامل بشرية مباشرا وقال إن ظروف الطقس الرياحية كانت تمنع جهود فرق الاطفاء تارة وكانوا يواجهون تارة اخرى خطر الاختناق والحمد لله لم يصب أحد بينهم هذه المرة.

    AZERTAG.AZ :نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: الحرائق جرفت نحو أربعة آلاف هيكتار وفقا لتقديرات أولية
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