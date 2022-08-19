الرئيس علييف يعفي سفير البلد في كوريا ومنغوليا
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:١٢]
باكو، 19 أغسطس، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء سفير البلد في كوريا وفي الوقت ذاته في منغوليا عن المنصبين.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير رمزي بن كاظم تيموروف عن منصبي سفير أذربيجان لدى جمهورية كوريا وفي الوقت ذاته لدى منغوليا.
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