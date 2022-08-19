الرئيس علييف يعفي سفير البلد في الارجنتين وباراغواي وبوليفيا وتشيلي واوروغواي

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء سفير البلد في الارجنتين والباراغواي وبوليفيا وتشيلي والاوروغواي عن المناصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير رشاد بن فخر الدين أصلانوف عن مناصب سفير أذربيجان لدى جمهورية جمهورية الأرجنتين وفي الوقت ذاته لدى جمهورية باراغواي ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وجمهورية شيلي وجمهورية أوروغواي الشرقية.