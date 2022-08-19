باكو، 19 أغسطس، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في كوبا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف روسلان بن نوروز رضايف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية كوبا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في كوبا

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