باكو، 19 أغسطس، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في الكويت. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف أميل بن ذو الفقار كريموف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الكويت

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