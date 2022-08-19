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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي القنصل العام لدى لوس انجلوس الامريكية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٦]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 19 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء قنصل البلد العام في مدينة لوس أنجلوس الامريكية عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير نسيمي بن محمد علي أقايف عن منصب القنصل العام الأذربيجاني لدى مدينة لوس أنجلوس الامريكية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي القنصل العام لدى لوس انجلوس الامريكية
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