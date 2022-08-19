باكو، 19 أغسطس، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في ألمانيا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف نسيمي بن محمد علي أقايف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في ألمانيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده